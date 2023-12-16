Многолетнее домашнее насилие над невесткой закончилось настоящей трагедией в Ишиме Тюменской области. Рядовая ссора закончилась убийством свекрови. Подробности судебного приговора опубликовал портал 72.RU.

Отношения женщины со своими свекром и свекровью не заладились с самого начала. Семейная жизнь быстро превратилась в настоящий ад, поскольку супруг начал постоянной пить, оскорблять женщину и даже бить. При этом свекровь всегда относилась к невестке, как к прислуге. Обращение женщины к участковому только усугубили ситуацию.

Однажды муж вернулся с работы домой с двумя бутылками пива. Супруга решила обхитрить мужа, чтобы он выпил меньше алкоголя и присоединилась к нему. Однако вечер закончился пьяной ссорой. Женщина успела убежать к соседям от разъяренного мужа. На утро мужчина ушел на работу, а женщина начала выпила пару рюмок водки и начала убирать в комнате свекрови.

Пожилая женщина начала оскорблять свою невестку, не давая ей работать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина задушила подушкой свекровь. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд приговорил жительницу Ишима к шести годам колонии общего режима.