Украинские боевики начали грабить квартиры покинувших город жителей Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление жительницы оккупированного киевским режимом города Херсон.

«Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: “В чем дело?” Отвечают: “Тикай жинка… уйди!”, начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто, никак на это повлиять не может», – рассказала жительница Херсона.

По словам женщины, один из украинских военнослужащих заявил ей, что они ничего «не хотят оставлять русским солдатам». При этом на ее вопрос об отступлении из города один из боевиков ответил: «Не твое собачье дело!». Женщина рассказала, что вызвала наряд патрульной полиции, однако на вызов так никто и не приехал.

Напомним, что Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.