На одном из популярных в России сайтов-агрегаторов объявлений появилось предложение о продаже наградной монеты ЧВК «Вагнер». По словам продавца, монета выполнена из золота.

В соответствии с описанием, наградная монета выполнена из золота 585-й пробы, а ее вес составляет 20,37 грамм. При этом состояние лота житель Самарской области описал, как «б/у».

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что на одной стороне наградной монеты изображена официальная эмблема частной военной компании «Вагнер», а с обратной стороны на русском языке написано «Бахмут».

Напомним, что погибший в авиакатастрофе руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Бахмута (Артемовска) 20 мая 2023 года. По его словам, операцию по освобождению населенного пункта продлилась целых 224 дня.

Позже данная информация была подтверждена Министерством обороны Российской Федерации, после чего Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ и бойцов ЧВК «Вагнер» с освобождением города.