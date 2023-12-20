Выступа на пресс-конференции по результатам уходящего 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключительно рабочие отношения с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным.

Ранее в украинских и западных средствах массовой появлялись материалы о конфликте между политическим и военным руководством страны. Именно по этой причине в ходе пресс-конференции украинский президент попытался переложить всю ответственность за неудавшееся контрнаступление украинской армии на главкома ВС Украины.

«Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя вместе с Генштабом. Есть много вопросов. Это сложный вопрос – наступление. Что-то было, чего-то не было …, чего-то не хватает …», – заявил Зеленский.

При этом в ходе пресс-конференции Зеленскому несколько раз задавали вопрос о возможном снятии с должности главкома ВСУ Залужного. На что украинский президент ответил очень лаконично: «планирую работать».