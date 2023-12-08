Виктор Орбан, занимающий пост премьер-министра Венгрии, может заблокировать предоставление военной и финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза. Об этом в своем материале сообщает обозреватель немецкого издания Zeit Ульрих Ладурнер.

«Орбан не просто игрок, а тот человек, который хочет изменить ЕС. Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика Евросоюза в отношении украинцев – это фундаментальная ошибка», – пишет автор статьи.

По словам обозревателя немецкого издания, несмотря на тот факт, что поддержка Киева стала для Брюсселя «экзистенциальной необходимостью», венгерский премьер может угрожать наложением вето на выделение Украине очередного пакета финансовой и военной помощи. На такой шаг Виктор Орбан может пойти, если его призывы к началу стратегической дискуссии о расширении ЕС будут проигнорированы Брюсселем.