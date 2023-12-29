Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что нынешней ночью и утром на Украине произошли взрывы на ряде критических объектов. Такую информации главком сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, в украинских регионах ночью произошло несколько мощных взрывов. Они были зафиксированы в районе местонахождения объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий. Кроме того, несколько взрывов также прогремело на военных объектах.

Но более подробной информации, какие именно пострадали критически важные украинские объекты, Валерий Залужный не сообщил. Также главком украинской армии не стал называть и регионы, в которых произошли взрывы.

Несколько позже глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил в своем Телеграм-канале о повреждении в регионе инфраструктурного объекта в результате взрыва. Пострадало одно из предприятий во Львовской области.

Напомним, утром 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.