Минувшей ночью российская армия осуществила массированную атаку по критической инфраструктуре Украины. Согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВС России выпустили по Украине 158 единиц ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, российскими силами было выпущено в общей сложности 122 крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные ракеты. Также было направлено 36 барражирующих дронов-камикадзе. Залужный заявил, что украинскими средствами ПВО было сбито 87 ракет и 27 дронов. По итогу следует, что 35 российских ракет и 9 беспилотников достигли намеченных целей.

Согласно заявлению Залужного, в результате воздушной атаки ВС РФ, в украинских регионах ночью произошло несколько мощных взрывов. Они были зафиксированы в районе местонахождения объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий. Кроме того, несколько взрывов также прогремело на военных объектах.