Глобальная и региональная безопасность будет нарушена в случае передачи ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot Соединенным Штатам Америки со стороны Японии. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – сообщила Захарова.

По ее словам, данный факт демонстрирует, что Япония, по сути, не имеет права распоряжаться собственными системами вооружения и вынуждена подчиняться прямым указаниям со стороны США.