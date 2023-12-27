Глобальная и региональная безопасность будет нарушена в случае передачи ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot Соединенным Штатам Америки со стороны Японии. Об этом в ходе своего брифинга заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
«Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – сообщила Захарова.
По ее словам, данный факт демонстрирует, что Япония, по сути, не имеет права распоряжаться собственными системами вооружения и вынуждена подчиняться прямым указаниям со стороны США.
«В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей», – резюмировала Захарова.