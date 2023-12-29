Министерство обороны России сообщило, что за неделю 43 украинских военнослужащих по собственному желанию сдались в плен бойцам Вооруженных сил РФ. Отмечается, что 22 человека сдалось в плен на Купянском направлении.

«В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на Купянском направлении», — заявили в Минобороны России.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что многие украинские бойцы решили сдаться в плен по собственному желанию, так как осознают бессмысленность любых попыток прорыва обороны ВС РФ. Не желая быть «пушечным мясом» киевского режима украинские бойцы принимают решение сдаться в плен.

Ранее сообщалось о первом боевом задании бойцов добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого с Вооруженными силами Украины. Этот батальон был сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».