Военный эксперт из Германии Юлиан Репке в своем обзоре для издания Bild* подчеркнул, что войска ВС России, прорвавшим украинскую оборону с южно-западной стороны Авдеевки, также зашли в населенный пункт с северо-восточной части. Под контролем российских сил уже находится часть дачного поселка.

Ссылаясь на видеозаписи с зоны боевых действий, аналитик написал, что украинские танки были вынуждены отступить от одного из зданий в населенном пункте. Данный вывод он сделал после просмотра видео, опубликованного в Телеграм-канале главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

Министерство обороны России на данный момент подобную информацию не подтверждало. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Авдеевка является стратегической целью для России. Он уверен, что после освобождения Авдеевки многие боевики будут вынуждены сложить оружие и сдаться.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.