Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил способ примирения россиян и украинцев по примеру Эльзаса и Лотарингии. По его словам, такая перспектива примирения является возможной, ведь у Франции и Германии это вышло, поэтому следует с них брать пример.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно всё равно, кому эти территории принадлежат», – заявил политик.

При этом Явлинский подчеркнул, что у Пакистана с Индией и Израиля с Палестиной не получилось прийти к такому примирению.

Кроме того, Явлинский заявил, что чувствует на себе ответственность за возникновение военного конфликта. По его словам, он не смог «убедить людей пойти по другой дороге».

Напомним, что 29 ноября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о невозможности проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой.