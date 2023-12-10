После провального контрнаступления ВС Украины западные политики начали открыто заявлять о необходимости начать диалог Киеву с Москвой для мирного урегулирования конфликта. Неожиданную развязку в зоне СВО предсказывает ясновидящая из Донбасса Нионилла Николюк в беседе с корреспондентом «МК».

«В конце декабря – январе я вижу образование Авдеевского котла. Это будет ещё одно глобальное поражение Украины, наряду с Иловайским и Дебальцевским котлами. Авдеевский котёл в украинском обществе усилит тенденцию недовольства ситуацией и политикой Зеленского, что существенно ослабит его позицию, как президента. Но агония ВСУ будет продолжаться. И, к сожалению, мой Донецк и наш Крым это ощутят – обстрелы и атаки еще какое-то время будут. Также возможны провокации в отношении стратегических объектов в центральной России. В новогоднюю ночь, как никогда, нужно быть бдительными нашим средствам ПВО», – рассказала экстрасенс.

По словам ясновидящей, уже в следующем году Киев будет выступать за остановку боевых действия, что станет полной неожиданностью для украинских националистов, активно поддерживающих боевые действия. «то произойдет из-за позиции Запада. Они начнут еще более активно настаивать, чтобы Украина начала переговоры с Россией. Отмечу, что переговоры действительно начнутся. Они будут происходить на фоне явных успехов России на фронте. Результата переговоры не принесут: стороны не найдут компромисс. Но некое замораживание я вижу. При этом войска, как со стороны России, так и со стороны Украины, останутся на своих позициях», – резюмировала Нионилла Николюк.