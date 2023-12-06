Российская транснациональная компания «Яндекс» открыла доступ к программе YandexGPT API. Теперь у любого пользователя есть возможность создавать чат-боты или умных помощников. Данная технология работает через облачную платформу Yandex Cloud, но пока еще в режиме превью.

YandexGPT API имеет модель в асинхронном переводе, оптимизированную, к примеру, для расшифровки аудиозаписей. Также в доступе осталась и модель более упрощенного формата для анализа в режиме реального времени, дающая ответы на запросы пользователей.

Кроме всего прочего в YandexGPT API также появилась библиотека готовых текстов и запросов к нейросети. Это даст возможность упростить работу с рядом GPT-сценариев. К примеру, это может быть генерация заголовков по содержанию текста или составление рекламного объявления.

Ранее «Яндекс» представил нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), с помощью которой можно создавать изображения и анимации по текстовым запросам.