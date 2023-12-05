Воздушные силы Украины используют разработанные и построенные еще в советском союзе истребители МиГ-29, которые не способны ни обнаружить, ни догнать современные многоцелевые истребители Су-35С поколения 4++ Воздушно-космических сил РФ. Об этом в беседе с газетой The Washington Post заявил украинский экс-высокопоставленный чиновник.

По его словам, украинские истребители способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии всего в 64 километра, а поражать их и вовсе в 32-километровом радиусе. Именно по причине тотального превосходства российской авиации в небе над зоной СВО украинские чиновники просят Запад предоставить им истребители F-16 американского производства.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», – заявил в беседе с автором материала бывший украинский высокопоставленный чиновник.

Напомним, что российский истребитель Су-35С способен одновременно сопровождать до 30-и воздушных и 4-з наземных целей, используя РЛС Н035 «Ирбис». На встречном курсе российский истребитель способен обнаружить цель на расстоянии в 270 километров.