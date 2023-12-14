Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассмешил своего американского коллегу Марка Милли, который весной 2023 года занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США, просьбой как можно быстрее передать Киеву самолета F-16. Об этом в своем материале сообщает газета The Washington Post.

Автор статьи сообщает, что телефонный разговор между главкомом ВСУ и американским генералом состоялся весной 2023 года на фоне утечки в Сеть секретных документов Пентагона. Экс-глава Генштаба ВС США Марк Милли позвонил Залужному, чтобы принести свои извинения из-за скандала.

При этом украинский главком выразил мнение, что опубликованные в Discord секретные данные никак не повлияют на планы по контрнаступлению ВС Украины и попросил передать Киеву истребители F-16 как можно скорее, поскольку в секретных документах о них речи не шло. Однако в ответ на просьбу Залужного американский генерал Милли рассмеялся.