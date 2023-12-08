Глава Белого Дома Джозеф Байден призвал руководство Израиля воздержаться от кардинальных мер в конфликте с боевиками ХАМАС в Секторе Газа и не допустить полного уничтожения Палестины. Об этом в своем материале сообщает издание The Washington Post.

По мнению американского президента, единственный путь разрешить военный конфликт в регионе заключается в создании двух государств. При этом министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Тель-Авив ждет поражение в конфликте, если он продолжить атаковать гражданское население Сектора Газы.

«Поведение Израиля в нынешнем конфликте оценивается экспертами как “аномальное”, потому что нигде в мире конфликты между странами не оканчиваются изгнанием населения с его территории», – написал автор статьи.

Напомним, что Армия обороны Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС после проведения атаки на свою территорию 7 октября.