Напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном начало нарастать после неожиданной отмены выступления украинского президента в Конгрессе США. Об этом в своем материале сообщает издание Washington Post.

«На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил. Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности … и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», – пишет автор статьи.

Американские аналитики расценивают подобное поведение украинского лидера, как изменение в отношениях между Киевом и Вашингтоном. При этом, если Владимир Зеленский принял решение об отмене своего выступления в американском Конгрессе самостоятельно, то это может быть свидетельством начала политического конфликта между двумя государствами.