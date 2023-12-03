Отравление супруги начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, Марианны, по всей вероятности, связано с попыткой Владимира Зеленского усилить свое влияние. Об этом сообщает автор издания Weekly Blitz.

В материале говорится, что серия отравлений в рядах украинской верхушки связано с целью Зеленского консолидировать власть. Для украинского президента особенно важно это стало после критики решения об отмене президентских выборов на Украине, которые должны были пройти в марте 2024 года.

Автор подчеркивает, что это обстоятельство является демонстрация жестких закулисных противостояний в высшем руководстве страны, а также серьезными противоречиями между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Кириллом Будановым.

В статье также было отвергнуто предположение, что отравление могло быть организовано Москвой. Данную информацию ранее уже опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что попытки украинских властей возложить ответственность за происходящее на Россию уже являются привычными.