На Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в Северомуйскм тоннеле, ведущем в Китай, 29 ноября произошел взрыв поезда. Происшествие эксперты квалифицировали как теракт. Об этом Изданию «Коммерсантъ» стало известно от неназванного источника, знакомого с ситуацией.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» (Ч. 1 Ст. 205 УК РФ) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном»,— заявил источник издания.

Данное возгорание на этом железнодорожном участке является не первым. Отмечается, что американский телеканал CNN сообщил, что киевским режимом был организован подрыв поезда, следовавшего по Байкало-Амурской магистрали.