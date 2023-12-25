“Московский комсомолец” рассказал, в какой гостинице серийный убийца Алексей Варакин совершил второе преступление.

Ранее сообщалось об убийстве девушки на Мукомольном проезде в Москве. Она успела связаться с подругой и сообщить, что ее ударили ножом в шею. Полиция не успела спасти жертву, но задержала подозреваемого.

Позже выяснилось, что убитая являлась “ночной бабочкой” и уже второй жертвой Варакина за один день. Ранее он уединился с еще одной проституткой в гостинице “Вечный зов” на Народном проспекте. Ей он нанес множественные ранения и даже пытался отрезать голову. Эта жертва маньяка тоже уже найдена.

После задержания подозреваемого выяснилось, что он уже был осужден за подобное преступление. Ранее он убил двух проституток в Санкт-Петербурге. А выйдя на свободу, снова взялся за свое.