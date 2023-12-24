В квартире на Мукомольном проезде в районе «Москва-Сити» правоохранители обнаружили тело 25-летней девушки с ножевыми ранениями. Телеграм-канал «112» рассказал, что жертву зарезали вечером в субботу, 23 декабря.

Девушка связывалась со своей подруге и сообщала, что ее ударили ножом в шею. После этого она закрылась в своей комнате. Подруга связалась с полицией, но когда правоохранители прибыли на место, девушка была мертва.

В Следственном комитете рассказали, что погибшая поссорилась с сожителем, причем в ходе ссоры оба нанесли друг другу ножевые ранения. Мужчина выжил и находится в больнице. При этом следователи допускают также, что он сам ранил себя, чтобы выдать убийство девушки за самооборону.