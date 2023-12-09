ВСУ теряют в ходе боевых действий огромное количество военнослужащих. А военкомы, хоть и отлавливают «добровольцев», дефицит живой силы в украинской армии заметно ощущается. Поэтому киевский режим обратился за помощью к своим эстонским союзникам. По итогу было принято решение запуска производства боевых роботов. Такую информацию передает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), ссылаясь на эстонскую компанию Milrem Robotics.

Данная эстонская фирма достаточно известна в Европе. Она представляет собой системный интегратор робототехники и автономных систем в Европе. У Milrem Robotics есть свои представительства в Нидерландах, Швеции, США и Финляндии.

Как сообщил ЦАСТ, Укроборонпром заключил с Milrem Robotics договор о сотрудничестве и совместной разработке «многодоменных роботизированных оборонных систем нового поколения». Эти машины будут представлять собой боевых роботов, которые будут использоваться на переднем крае фронта для различных целей.

Планирует запуск серийного производства безэкипажных машин THeMIS Combat. Данные роботизированные машины будут вооружены пулеметом и противотанковыми комплексами.