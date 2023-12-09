Штурмовые подразделения российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг украинской группировки, обороняющейся в населенном пункте Авдеевка. Солдаты ВСУ бегут с территории завода «Коксохим», подрывая бронетехнику и остатки боекомплекта. Об этом пишут авторы Телеграм-канала «Это еще не конец».

Сообщается, что оборона украинских сил на территории коксохимического завода была прорвана российскими штурмовиками. При этом несмотря на бегство украинских боевиков, территория завода остается в серой зоне до полной зачистки со стороны российских сил. Командующий ВСУ на данном направлении генерал Александр Тарнавский уже прибыл в Часов Яр, чтобы начать сооружать новую линию оборону вокруг города.

По информации украинского Телеграм-канала «Резидент», ставка украинского командования приняла решения направить в Авдеевку все имеющиеся на сегодняшний момент резервы, чтобы не допустить обрушения линии фронта. Однако выяснилось, что лучшие подразделения ВСУ были ликвидированы на левом берегу Днепра в попытке удержать плацдарм в Крынках.