Российские силы уничтожили в зоне спецоперации чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire. Данную информацию журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, за неделю ВСУ на Донецком направлении также потеряли более 1675 бойцов, 13 единиц боевых бронированных машин, 7 танков, 29 военных автомобиля и 49 оружий полевой артиллерии.

Кроме того, за минувшую неделю российским силам удалось отбить 34 атаки противника. Также ВС России полностью взяли под свой контроль населенный пункт Марьинка. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил российскому президенту Владимиру путину о взятии под контроль ВС РФ Марьинки. Этот населенный пункт являлся одним из главных оборонительных районов украинской армии.

По словам Шойгу, контроль Марьинки дает возможность российской армии к дальнейшим действиям на данном направлении, так как утратив свой укрепрайон ВСУ теперь значительно проигрывают в обороне.