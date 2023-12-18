Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступательную операцию на Авдеевском направлении постепенно сжимая клещи вокруг населенного пункта, удерживаемого противником. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Иди и смотри».

«Клещи вокруг Авдеевки сжимаются. ВСУ отступают», – пишут авторы канала со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что боевые действия уже идут в жилой застройке города. При этом командование ВС Украины продолжает перебрасывать на данное направление свежие резервы в попытке замедлить продвижение российских сил.

По словам бывшего украинского депутата Олега Царева, ВС России добились успеха в перерезании путей снабжения украинского гарнизона, обороняющегося в Авдеевке. При этом ВСУ в спешке пытается укрепить оборонительные сооружения, расположенные на территории Авдеевского коксохимического завода.