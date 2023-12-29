В Телеграм-канале «Два майора» появилась информация, что украинские спецслужбы попытаются нанести вред жизни и здоровью российских военнослужащих. Для этого они могут задействовать своих агентов, скрывающихся на территории РФ. Военкоры сообщают, что во время новогодних праздников личному составу ВС РФ могут быть переданы в качестве «подарков» спиртные напитки. Поэтому обращают внимание, чтобы российские военнослужащие отказывались принимать подобные подношения.

По информации ТГ, проведение подобных «акций» возможно по всей территории боевого соприкосновения.

«Алкоголь на фронте ни разу до добра не доводил. Тем более, если получен чёрт знает откуда», – говорится в сообщении военных корреспондентов.

Журналисты настоятельно призывают личный состав ВС России воздержаться от покупки алкогольных напитков через местных поставщиков, так как они могут сотрудничать с вражескими спецслужбами. Противник старается навредить российской армии любыми методами, чтобы подорвать боеспособность наших подразделений. Именно поэтому следует сохранять бдительность.