Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал изданию «Военное дело», что угроза обстрелов Донецка при оттеснении украинских войск на 10-15 километров по линии Марьинка-Авдеевка все равно останется.

По словам Стешина, у ВСУ имеется так называемый «карман безопасности», удаленный от линии фронта на дальности 30-70 километров. Он подчеркнул, что «Ланцеты» и российская артиллерия практически не способны добивать туда.

«Там и склады боепитания, и расположения и, разумеется, артиллерийские позиции. У российских войск такого кармана безопасности просто нет. У нас все простреливается, вот что неприятно», – подчеркнул военный корреспондент.

Стешин также подчеркнул, что угроза обстрелов может быть снята только в результате эффективных методов контрбатарейной борьбы, в том числе и БПЛА. По его словам, российским войскам необходимо большое количество дешевых дронов-камикадзе, позволяющих эффективно уничтожать вражескую артиллерию. Военкор в качестве примера привел дрон типа «Скальпель».