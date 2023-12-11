Военный корреспондент Александр Сладков в своем Телеграм-канале написал, что российская армия в скором времени может начать продвижение на Курахово через Георгиевку. По словам военкора, после взятия населенного пункта Марьинка ВС РФ будут выдвигаться в сторону Курахово через села Максимильяновку и Георгиевку.

Курахово представляет собой достаточно крупный транспортный узел на Донбассе, находящийся на данный момент под контролем Киева.

«Сейчас 150-я и 5-я мотострелковые дивизии добивают противника в Марьинке. Часы бьют последние часы для украинских военных в этом городе», – написал Сладков.

Ранее сообщалось, что российские бойцы разбили под Артемовском 3-ю отдельную штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины, сформированную из боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России). В результате изнурительных боевых сражений, длившихся на протяжении многих месяцев, украинские боевики понесли колоссальные потери, поэтому командование вывело оставшихся в живых бойцов в тыл для восстановления сил.