Подразделения вооруженных сил Украины начали покидать свои позиции в населенном пункте Марьинка, расположенном в ДНР. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

По предварительным данным, украинские военнослужащие начали выводить свои подразделения из населенного пункта Марьинка, однако говорить об освобождении города российскими войсками пока рано.

По словам российского военкора, в настоящий момент российские штурмовые подразделения успешно атакуют позиции противника в Марьенке. Оставленную украинскими военнослужащими территорию зачищают передовые отряды российских сил.

Однако информация о полном освобождении населенного пункта пока не соответствует действительности, поскольку в отдельных районах ожесточенные боевые действия все еще продолжаются.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о потерял вооруженных сил Украины за шесть месяцев контрнаступления, которые составили около 125 тысяч солдат.