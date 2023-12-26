Военный корреспондент Андрей Руденко в своем авторском Телеграм-канале опубликовал кадры видеосъемки, сделанной БПЛА, ближнего боя российских мотострелков в окопах противника.

Военкор отметил, что населенный пункт Марьинка являлся одним из самых серьезных фортификационных сооружений ВСУ с системой подземных ходов и большим количеством окопов. Российские силы с боем освобождали от сил противника, каждую улицу и каждый дом.

На видеозаписи, опубликованной Руденко, можно увидеть, как российские бойцы под руководством оператора дрона, ведут ожесточенный бой с украинскими боевиками. С помощью координат, переданных беспилотником, российские военные узнали, где спрятались враги, поэтому ударили по их местоположению.

Ранее Андрей Руденко заявил, что освобождение ВС России населенного пункта Марьинка стало для ВСУ настоящей трагедией. Ведь киевский режим считал этот укрепрайон одним из самых основных своих рубежей. По мнению военкора, теперь продвижение российских сил пойдет быстрее.