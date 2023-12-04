Подразделения вооруженных сил Украины пытались организовать контратаку на позиции российских сил в окрестностях Клещеевки с целью вернуть потерянные опорные пункты. Кадры срыва российскими артиллеристами планов украинских штурмовиков опубликовал военкор RT Влад Андрица.

Командование ВСУ пыталось организовать контратаку с целью отбить утраченные позиции в районе Клещеевки, но скоординированные действия российских артиллеристов и разведчиков сорвали планы противника. Корректировкой работы российских артиллеристов занимался командир батальона 4-й бригады с позывным «Шустрый».

Благодаря слаженной работе оператора разведывательного дрона и артиллерийского расчета наступательные планы противника были сорваны. Штурмовая группа ВСУ понесла потери: несколько бойцов было убито, остальные получили осколочные ранения. На данном участке фронта оборону на позициях держат бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады и спецподразделение «Ахмат».