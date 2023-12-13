Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации выбили противника с позиций на господствующей высоте в окрестностях Клещеевки на Артемовском (Бахмутском) направлении. Соответствующие кадры, снятые разведывательным беспилотником, опубликовал военкор RT Влад Андрица в своем Телеграм-канале.

«В ходе сражений наши военные заняли господствующую над населённым пунктом Клещеевка высоту. У врага теперь выбор простой: либо бежать, либо погибнуть», – написал военкор.

По его словам, в штурме позиций украинских военных принимали участие бойцы подразделения специального назначения «Ахмат» и военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Зачистка позиций украинских военнослужащих под Клещеевкой началась после массированной артиллерийской подготовки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Комбат 4-й ОМСБр с позывным «Шустры» рассказал о трофеях, которые российские бойцы нашли на позициях украинских военнослужащих после зачистки опорного пункта. В окопах ВСУ были обнаружены винтовки М4, пистолеты украинской сборки и РПГ производства США.