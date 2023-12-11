Западнее освобожденного Артемовска на территории ДНР продолжаются ожесточенные бои. Украинские боевики не выдерживают натиска российских сил и бегут с позиций в районе Часова Яра и Богдановки, теряя контроль над линиями снабжения своих передовых отрядов. Об этом сообщает военкор RT с места событий.

«Под Часовым Яром противник оставляет укрепы, не контролирует дороги. А значит, больше не может завозить подкрепление, боекомплект. Стремительно теряет инициативу. Если он оставит Часов Яр, то это обнажит путь на Богдановку. Здесь работает большое количество наших добровольческих подразделений», – передает слова заместителя по боевой части отдельного штурмового отряда «Борз» с позывным «Кальмар» военкор RT.

По словам военнослужащего ВС РФ, российские штурмовики проводят зачистку отбитых у ВСУ позиций и закрепляются на новых рубежах. При этом на территории оставленных опорных пунктов украинских бойцов работают инженерные подразделения и саперы ВС РФ. Боец с позывным «Кальмар» отметил, что российские силы готовят военную операцию, чтобы взять Часов Яр в полукольцо.