Армия обороны Израиля уже второй раз в течение последних двух месяцев наносит удары по шиитскому кварталу Дамаска в соседней Сирии. Поэтому российский военкор Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале задался вопросом, могут ли Вооруженные силы Российской Федерации нанести удары по военным объектам, расположенным на территории Польши и Прибалтики.

«Тель-Авив абсолютно спокойно использует силу для ударов по соседним странам даже при одном подозрении, что на территории этих государств есть группы с недружественными намерениями по отношению к еврейскому государству. И плевать на международное право и государственный суверенитет. Значит ли это, что Россия может легитимно бить по военным объектам на территории Польши или стран Прибалтики? Объекты там киевский режим использует для подготовки террористов, которые совершают атаки на гражданские объекты в России», – написал военкор.

По его словам, в современном мире можно найти достаточное количество примеров, когда одна страна атакует военные объекты, расположенные на территории соседнего государства, если располагает данными об исходящей угрозе. При этом Поддубный добавил: «Я это к тому, что в современных реалиях достаточно примеров, от которых можно отталкиваться, как от новой нормы. И потом не забывайте какая часть мира возвела это в норму».