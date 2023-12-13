Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили всю территорию населенного пункта Марьинка в Покровском районе ДНР, подняв над городом знамя Победы и российский флаг. Соответствующие кадры в своем Телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

«2-й стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку города флаг Российской Федерации и знамя Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии… Ура! Ура! Ура-аааааааааа!», – написал военкор.

На опубликованных кадрах, снятых разведывательным беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть, как российские военнослужащие подняли на крайней точке населенного пункта флаг России и знамя Победы.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок выложил в своем Телеграм-канале кадры, снятые беспилотником, жилых кварталов Марьинки. За время активных боевых действий в городе не осталось ни одного целого зданий.