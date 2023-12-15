На островах, расположенных на реке Днепр, идут ожесточенные боевые действия между российскими военнослужащими и морской пехотой ВС Украины на Херсонском направлении. О специфике ведения боя в пойме Днепра российскими подразделениями рассказал в своем Телеграм-канале военкор Александр Коц.

«Аппетит приходит во время еды, а мастерство растет с опытом. Специфика боев на островах и в пойме Днепра – густая растительность, плотный кустарник даже зимой. В то же время невозможно выкопать глубокий окоп. Поэтому морская пехота ВСУ устраивает наблюдательные посты в виде замаскированных в кустарнике “лëжек”. Когда нашим наблюдателям, удается выявлять их с помощью тепловизоров, мотострелки 3 батальона, 28 пока, 70 дивизии наносят удар с помощью БТР, используя скорость и маневренность, и стрельбу с закрытых огневых позиций, чтоб не попасть под огонь вражеской артиллерии с того берега», – рассказал военкор.

Поскольку российские военнослужащие работают по выявленным целям преимущественно в ночное время суток и с закрытых позиций, то противник не в состоянии вовремя выявить и нанести ответный удар. При этом огонь российских подразделений корректируют разведчики, работающие непосредственно на береговой линии и островах.