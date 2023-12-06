Сотрудники МВД России совместно с представителями ФСБ России и СК России осуществили задержание ряда лиц, являющихся участниками банд, совершивших более 30 особо тяжких преступлений. Задержанные осуществляли преступную деятельность с 1998 года по настоящее время.
В составе преступной группировки были бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и ВС России, а также гражданские лица. Предполагаемый лидер банды и ряд других лиц были задержаны весной 2023 года.
«Сотрудники МВД России при взаимодействии с коллегами ФСБ России и СК России провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, участники которой действовали на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов РФ в период с 1998 года по настоящее время. Было установлено, что криминальная организация была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий ВС РФ и сотрудник СОБР УБОП МВД России», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.