Сотрудники МВД России совместно с представителями ФСБ России и СК России осуществили задержание ряда лиц, являющихся участниками банд, совершивших более 30 особо тяжких преступлений. Задержанные осуществляли преступную деятельность с 1998 года по настоящее время.

В составе преступной группировки были бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов и ВС России, а также гражданские лица. Предполагаемый лидер банды и ряд других лиц были задержаны весной 2023 года.