Руководство Новосибирской области дало обещание оказать содействие бывшему бойцу частной военной компании «Редут» Сергею Соболеву в подготовке документов для получения удостоверения участника боевых действий.

Сергей Соболев обратился на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Мужчина рассказал, что участвовал в спецоперации на Украине в рядах частной военной компании «Редут». Теперь он пытается получить статус ветерана и участника боевых действий, но во всех инстанциях ему отказывают.

Отвечая на запрос Соболева, Владимир Путин признал наличие проблемы в стране статуса и прав бойцов частных военных компаний, участвовавших и принимающих участие в боевых действиях. По словам президента, проблема состоит в том, что юридически в России не существует ЧВК. Однако он подчеркнул, что права участников боевых действий должны быть восстановлены.

«Они имеют право на все льготы и на всю поддержку от государства, которыми пользуются все остальные участники боевых действий. Это принципиальная моя позиция, нужно это сделать», – заявил российский президент.

В пресс-службе руководства Новосибирской области заявили, что в регионе пакет льгот для всех участников боевых действий распространяется на всех бойцов и даже из ЧВК. Поэтому Сергею Соболеву будет оказано содействие по данному вопросу.