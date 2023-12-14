14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года. На этот раз пресс-конференция с лидером страны была совмещена с «Прямой линией». Один из первых вопросов к главе государства был о второй волне частичной мобилизации.

Отвечая на этот вопрос Владимир Путин заявил, что во время частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек.

«Мы мобилизовали 300 тысяч человек, отлично воюют ребята: 14 героев России из числа мобилизованных», – подчеркнул президент.

В так называемой второй волне мобилизации нет никакой необходимости. Путин привел данные, что по состоянию на 13 декабря было набрано практически 500 тысяч добровольцев, желающих вступить в ряды российской армии на контрактной основе.

«Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается», – заявил президент, добавив, что ежедневно по всей стране в военкоматы приходит 1,5 тысячи добровольцев.

По словам Путина, нет смысла проводить вторую волну мобилизации, так как добровольцев, готовых служить в армии по контракту, вполне достаточно.