Популярная российская юмористка и стрендапер Виктория Складчикова рассказала о своем общении с редакторами передачи «Битва экстрасенсов». По ее словам, у популярной передачи, транслируемой на ТНТ, есть сценарий. Данной информацией она поделилась в выпуске подкаста KuJi Podcast, доступном на YouTube.

Складчикова заявила, что она лично знакома с людьми, участвующими в создании шоу «Битва экстрасенсов, которые ей и рассказали, что передача идет по сценарию.

«Я даже знаю людей, работающих там редакторами. И они мне прямо сказали, что это все сценарий», – заявила юмористка.

Однако в то же время, артистка отметила, что иногда при просмотре «Битвы экстрасенсов» все равно задумывается, что происходящее вдруг может оказаться правдой.

Стоит отметить, что шоу «Битва экстрасенсов» ранее было разоблачено его бывшими ведущими и журналистами. Но несмотря на это, проект пользуется бешеной популярностью у зрителей. И долгие годы шоу выходит по выходным в прайм-тайм.