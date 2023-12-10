Советская и российская телеведущая Татьяна Судец, полюбившаяся зрителям по таким телепрограммам как «Время», «Голубой огонек», «Песня года», «Женские судьбы» и «Спокойной ночи, малыши!», рассказала о курьезном случае в начале своей карьеры, из-за которого ее едва не уволили с работы. Об этом заслуженная артистка Российской Федерации рассказала в эфире программы «Галерея звезд» на телеканале «Звезда».

«Идет программа на “Орбите”. Я веду эту программу передач и приглашаю ребят посмотреть передачу “Костер”. И должен был пойти ролик, который напоминал о борьбе с огнем. А ролик не идет! Я сижу, смотрю в монитор – а в эфире секунды кажутся часами, веками. И вот я сижу и не разжимая зубы говорю: “Черти что”. И все это пошло в эфир», – рассказала легендарная телеведущая.

По ее словам, спустя некоторое время на съемочную группу телепрограммы поступила жалоба от военных, которые обслуживали «Орбиту». Тогда глава дикторского отдела Центрального телевидения СССР (1968-1989) Игорь Кириллов вызвал Судец на беседу. Однако до увольнения дело не дошло. «Ну? Микрофон надо выключать!», – вспомнила слова Кириллова известная телеведущая.