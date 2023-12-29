Российские бойцы ликвидировали очередного наемника «Интернационального» легиона ВСУ Гарри Грегга в зоне спецоперации. Данную информацию передает Телеграм-канал TrackANaziMerc.

Британец прибыл на Украину для участия в боевых действий из Великобритании, города Ридинга. Отмечается, что иностранный боевик погиб в зоне специальной военной операции 14 декабря. Данный ресурс собирает информацию об иностранных военных, находящихся в зоне боевых действий на Украине.

Британский наемник Гарри Грегг прибыл на Украину еще в марте 2022 года. Он побывал в самых горячих точках в зоне боевых действий. В сентябре минувшего года он вернулся на родину, однако мирная жизни, по-видимому, ему не была интересна, поэтому он решил вернуться вновь на Украину.

Стоит отметить, что информации о гибели Гарри Грегга в открытых источниках нет. Однако при обороне Авдеевки ВСУ понесли много потерь, включая и иностранных наемников.

Но на портале Lostarmour появилась информация, что британец погиб не в результате боевых действий. Издание сообщает, что Гарри Грегг покончил жизнь самоубийством. Однако подтверждения данной информации нет.