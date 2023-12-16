Жители небольшого города Углич в Ярославской области высказали недовольство выступлением в местном ДК известной исполнительницы Славы. Они отмечают, что певица вышла на сцену только через 40 минут после запланированного начала концерта, причем была в состоянии алкогольного опьянения, рассказал портал 76.ru.

«Артистка опоздала на 40 минут. Вышла косенькая, отпела восемь песен, показала свои клипы и ушла в небытие, закрепив крепким словцом», – рассказала очевидица события.

Фанаты певицы ожидали, что она исполнит самый известный свой хит «Одиночество – сволочь», однако Слава внезапно начала петь композицию «Люблю или ненавижу» во второй раз за выступление.

При этом певица поняла, что исполнила песню дважды и выругалась нецензурными словами.

«Я ее уже пела? **** [фиаско]», – заявила исполнительница со сцены.

Зрители также отметили, что выступление длилось всего час, заплатить за место в зале пришлось 3200 рублей.

Впрочем, несмотря на несколько факторов, которые немного подпортили впечатление, большинство зрителей остались довольны концертом и поддержали Славу аплодисментами.