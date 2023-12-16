В эфире государственного телевидения Кувейта министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил о смерти эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Эмир Кувейта скончался в возрасте 86 лет. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», – заявил в эфире государственного телевидения министр.

Напомним, что согласно Конституции Кувейта, после смерти правителя страны наследник престола автоматически становится новым эмиром. Однако всю полноту власти новый правитель получит только после процедуры принесения клятвы в парламенты Кувейта – Национальном собрании.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавлял Кувейт с сентября 2020 года, когда умер его сводный брат Сабах IV. Теперь престол занял младший брат Навафа 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Правительство Кувейта уже опубликовало заявление о признании его новым эмиром.