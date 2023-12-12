Группа туристов из КНР оказалась в ледяной воде в Венеции, так как перевернулась на гондоле во время катания по реке. Данный инцидент попал на видео, которое опубликовало издание The Guardian.

По словам автора материала, во время водной прогулки китайские туристы фотографировались на фоне достопримечательностей Венеции. Попытка сделать эффектное селфи привела к тому, что гондола перевернулась, и все пассажиры оказались в воде. Отмечается, что гондольер пытался утихомирить туристов и сказал им прекратить фотографировать, так как им предстоял сложный проход под мостом неподалеку от площади Сан-Марко.

Однако пассажиры не послушались, раскачали лодку и оказались вместе с гондольером в холодной воде. На помощь туристам на место происшествия прибыла пожарная бригада. Интересен тот факт, что одна из туристок все время держала руку с телефоном над водой, чтобы не потерять драгоценные кадры.

Видеозапись с китайскими путешественниками распространилась в Сети и уже набрала множество просмотров, говорится в издании The Guardian.