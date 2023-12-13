Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг ушло с молотка за 55.1 тысячи фунтов стерлингов (примерно 6.2 миллиона рублей). Книга, возрастом в 26 лет, пролежала в чулане, пока не была продана на аукционе Hansons Auctioneers, сообщает британское издание Derbyshire Times.

Аукцион Hansons Auctioneers состоялся 11 декабря в графстве Дербишир. Бывшей владелицей книги является 58-летняя британка. Жительница Дербишира купила первую книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере еще в 1997 году во время автомобильного путешествия. По словам женщины, она приобрела ее со скидкой за 10 фунтов стерлингов.

«Я купила книгу о Гарри Поттере, когда никто еще толком не знал о нем или о его авторе», – рассказала женщина.

Британка также отметила, что ее дети очень любили эту книгу, поэтому она читала ее каждый вечер. Но позже о книге позабыли, забросив ее в чулан.

Специалист по книгам аукционного дома Hansons Auctioneers Джим Спенсер отметил, что данный книжный экземпляр находится в прекрасном состоянии. Он относится к первому, самому редкому изданию. Всего было выпущено 500 экземпляров таких книг, и только 200 из них отправились в продажу. Коллекционерам известно всего о 19 книгах из этой серии. Данные издания были проданы на аукционах от 17 тысяч до 69 тысяч фунтов стерлингов (1.9 млн – 7.8 млн. рублей).