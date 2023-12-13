На совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед американскими налогоплательщиками, обозначив «успехи» ВСУ на фронте.

Несмотря на очевидный провал украинского контрнаступления и регулярное поражение ВСУ на ряде участков боевых действий, Владимир Зеленский заявил, что Украина «добилась успеха в обороне» и смогла «вернуть себе Черное море». Также украинский президент заявил, что российские ракеты якобы больше не способны поразить объекты на территории Украины благодаря мощным системам противовоздушной обороны Patriot, переданным США.

По поводу планов украинского командования на 2024 год Зеленский отметил, что после якобы состоявшейся победы на Черном море, ВСУ с помощью истребителей, поставленных союзниками, смогут занять господство в небе. Также он сообщил, что украинская армия уничтожила 20 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», а российской армии якобы не удалось за последнее время занять ни одного украинского населенного пункта.