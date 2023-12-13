В Тыве археологи обнаружили поясную пряжку древнего кочевого народа хунну, жившего в III веке до н.э. – I веке н.э. Специалисты Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ), Института истории материальной культуры РАН и Эрмитажа выяснили из каких материалов была сделана поясная пряжка.

По словам директор центра СПбГУ по изучению, сохранению, реставрации и актуализации объектов культурного наследия Николая Курганова, экспертам удалось выяснить, что основа найденных пряжек состоит из ископаемого угля типа богхед. А белая инкрустация была выполнена перламутром.

«Основа пряжек состоит из ископаемого угля типа богхед, а их инкрустация белого, красного, голубого цветов выполнена из перламутра, сердолика различных оттенков, бирюзы и фуксита», – рассказал Николай Курганов.

О кочевниках хунну стало известно из древнекитайских источников, в которых говорится, что именно из-за набегов этого народа была возведена Великая Китайская стена.