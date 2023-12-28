В Екатеринбурге в торговом центре «Карнавал» на эскалаторе серьезную травму получил пятилетний ребенок. Ножку маленького мальчика затянуло в механизм «передвижной лестницы».

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что ребенок был доставлен в отделение одной из больниц Екатеринбурга. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По словам очевидцев, ребенок зашел на эскалатор без родителей. На крики ребенка подбежали мужчины и начали доставать ребенка. В торговый центр была вызвана бригада скорой помощи.

Также на место ЧП прибыли полицейские. Правоохранители изучат видеозапись данного инцидента и установят все обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что, по предварительным данным, ребенок получил закрытый оскольчатый перелом кости правой ноги. Сейчас жизнь мальчика вне опасности. Однако есть опасения, что медикам придется ампутировать один из пальцев на пострадавшей ноге.