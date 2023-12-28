Иммиграционной полицией Таиланда на острове Самуи был задержан гражданин Российской Федерации, проживающий после окончания срока действия своей визы еще 20 месяцев. Россиянин предоставлял услуги психотерапевта своим соотечественникам через интернет. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

По информации издания, 41-летний россиянин был арестован 26 декабря в ходе проведения кампании иммиграционной полиции для выявления иностранцев, нарушивших визовый режим. Кроме депортации из Таиланда и запрета на въезд за нарушение визового режима, таиландские власти предъявляют россиянину обвинения в нелегальной трудовой деятельности на территории страны.

Отмечается, что россиянин во время пребывания в Таиланде оказывал услуги психотерапевта через интернет по тарифу 2500 таиландских бат (примерно 7тысяч рублей) за сессию. Для задержания россиянина полицейский записался к нему якобы на психологическую консультацию. Встреча была назначена в 24-часовом магазине, где и было произведено задержание.